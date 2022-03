Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-Jähriger durch Unbekannte verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagmorgen (22.03.) wurde die Polizei Gütersloh über eine gefährliche Körperverletzung informiert.

Derzeitigem Ermittlungsstand nach ist ein 22-jähriger Gütersloher mit seinem Hund am Sonntagabend (20.03., 22.15 Uhr) an der Strotheide spazieren gegangen, als er von zwei bislang unbekannten Personen auf einem Parkplatz angesprochen worden ist. Die Unbekannten sprachen nicht in deutscher Sprache, als sie sich dem Gütersloher näherten. Beide Männer gingen auf den 22-Jährigen zu und hielten ihn fest. Einer der Täter stach mit einem bislang unbekannten Gegenstand in Richtung des Güterslohers. Es kam zu einem Gerangel, kurz danach rannten die beiden Männer in Richtung Magnolienweg davon. Anschließend bemerkte der 22-Jährige die Stichverletzungen. Im Laufe der Nacht begab er sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Verletzungen lassen auf ein Messer als Tatmittel schließen.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren ca. 16-25 Jahre alt und ca. 170cm - 175cm groß. Einer hatte einen Kinnbart, kurze Haare und trug einen Sportanzug der Marke "Puma". Der zweite Mann hatte kurze lockige Haare und war dunkel bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat die Personen beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

