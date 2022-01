Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Werl (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Werl nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (19. Januar 2022), gegen 14 Uhr auf der Runtestraße in Budberg davon. Als ein 35-jähriger Autofahrer aus Arnsberg von einem Grundstück auf die Runtestraße einfahren wollte, übersah er den querenden Radler und touchierte ihn. Durch den folgenden Sturz verletzte sich dieser leicht. Nach einem kurzen Gespräch teilte der Radfahrer dem 35-Jährigen mit, dass dieser in Eile sei und schnell zur Arbeit müsse, wobei er ihn erklärte, wo seine Arbeitsstelle sei. Obwohl der Autofahrer die Polizei hinzuziehen wollte, fuhr der Radfahrer fort. Dort wurde er später von einer Streifenwagenbesatzung aufgesucht, damit der Verkehrsunfall ordnungsgemäß aufgenommen werden konnte. Über den Umstand, ob der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gehweg oder Straße fuhr, bestehen unterschiedliche Angaben. Aufgrund des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht fertigten die Beamten eine Anzeige gegen den Radfahrer. (reh)

