Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Gestern Mittag, gegen 12.45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der Böckenhoffstraße ein roter Mazda 6 beschädigt. Die Halterin konnte noch eine ältere Dame, ca. 65-70 Jahre alt, mit blonden kurzen Haaren von der Unfallörtlichkeit flüchten sehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Herten

Auf der Straße "Kollenbrink" kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer Peugeot 108 in Form von Kratzern und Dellen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

Auf dem Parkplatz des St. Laurentius Stift Krankenhauses wurde am Dienstag zwischen 9.00 und 10.45 Uhr ein weißer VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ eine Delle und Kratzer an der Fahrerseite des Pkws. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Ein 43-jähriger Waltroper parkte seinen schwarzen Kia Ceed am Mittwoch um 16.30 Uhr am Straßenrand der Steinstraße. Als er Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Herten

Für eine 29-Jährige endete ihr Urlaub mit einer bösen Überraschung. Sie parkte ihren grauen Smart am 12.08.2022 auf der Georg-Büchner-Straße. Als sie am 23.08.2022 wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von ca. 1000 Euro am hinteren linken Radkasten fest. Der Verursacher ist unbekannt.

Recklinghausen

Auf der Straße "Am Leiterchen" kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Passat, der jetzt Kratz- Schleifspuren am Heck aufweist. Außerdem ist an dem Pkw roter Farbabrieb zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Datteln

Am Mittwoch, zwischen 8.30 und 11.00 Uhr, wurde auf der Rottstraße ein Ford in der Farbe anthrazit am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet und es liegen keine Hinweise auf seine Identität vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei dem zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell