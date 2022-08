Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Dimker Allee

Recklinghausen (ots)

Auf der Dimker Allee ist am späten Donnerstagabend ein Autofahrer verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 28-jährige Autofahrer aus Dorsten mit zwei Bekannten gegen 23.30 Uhr in Richtung Wittenberger Damm unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Jägerstraße kam der Fahrer von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume einer Mittelinsel. Das Auto drehte sich und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stehen. Bei dem Unfall wurde außerdem ein geparktes Auto beschädigt. Der Fahrer und die beiden 21-Jährigen aus Dorsten, die mit im Auto waren, wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer der 21-Jährigen wurde schwer verletzt, die beiden anderen Männer vermutlich leicht verletzt. Zwischenzeitlich bestand der Verdacht, dass ein weiterer Insasse nach dem Unfall weggelaufen sein könnte - das hatte sich aber nicht bestätigt. Der Fahrer hatte möglicherweise Alkohol getrunken und Drogen genommen, deshalb wurden ihm entsprechende Blutproben entnommen. Wie sich außerdem herausstellte, hat der 28-Jährige keinen Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

