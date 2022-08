Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung bei der IGS Salmtal

Salmtal (ots)

Sachbeschädigung an der IGS in Salmtal

An der IGS in Salmtal kam es in der Zeit zwischen Dienstag 09. August 2022, 16:00 Uhr und Mittwoch 10. August 2022, 07:15 Uhr, zu einer Sachbeschädigung.

Bisher unbekannte Täter warfen auf dem Innenhof stehende Holzskulpturen, die von Schülern angefertigt worden waren, um und rissen diese aus ihren Verankerungen.

Eine dieser Skulpturen wurde dabei gänzlich beschädigt.

Sollte es mögliche Zeugen geben, die die Täter beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, unter 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

Johannes Flesch, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

