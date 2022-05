Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall beim Überholen - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Maxdorf (ots)

Am Dienstag, den 24.05.2022 gegen 18:30 Uhr wurde bei der Polizeiwache Maxdorf ein Verkehrsunfall zur Anzeige gebracht, welcher sich bereits gegen 14:00 Uhr ereignet haben soll. Laut Aussage der Anzeigenerstatterin sei sie mit ihrem grauen PKW, Suzuki, SX4 die K2 von Lambsheim in Richtung Maxdorf gefahren. Hierbei sei sie von einem grauen bzw. silbernen BMW Touring mit einem Fahrradträger am Heck überholt worden. Da der BMW-Fahrer zu früh einscherte kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Fahrradträger und dem PKW der Anzeigenerstatterin. Zu dem BMW liegen zurzeit keine weiteren Informationen vor. An dem PKW der Anzeigeerstatterin entstand durch die Berührung ein Sachschaden an dem linken vorderen Kotflügel und der Frontschürze. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

