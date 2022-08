POL-PDWIL: Berufsinformationsveranstaltung der Polizeiinspektion Bitburg am 16.08.2022 im Katastrophenschutzzentrum

Gillenfeld (ots) - Am 09.08.2022 gegen 11:34 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kaisersesch mit seinem Personenkraftwagen die Ortslage von Gillenfeld. Hier mißachtete er an einer Einmündung die Vorfahrt eines 50-jährigen Motorradfahrers aus dem Bereich der VG Wittlich-Land. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, so dass der Motorradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An ...

