POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Gyrosbude auf Maiwoche beschädigt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es in der Osnabrücker Fußgängerzone zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 4.40 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem weißen Kastenwagen die "Große Straße", in der zur Zeit die Osnabrücker Maiwoche stattfindet. In Höhe der Hausnummer "10" stieß der Mann mit seinem Fahrzeugaufbau gegen die Überdachung einer Gyrosbude und schob diese in den Glasanbau eines ansässiges Geschäftes. Als eine Zeugin den Verursacher auf den Schaden aufmerksam machte, reagierte dieser mit Unverständnis und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Der Mann im Alter zwischen 30 und 45 Jahren ist etwa 170cm groß und korpulent. Er trug dunkle, kurze Haare und weder Bart noch Brille. Zudem besitzt der Flüchtige ein auffälliges Tattoo (Sterne mit Halbmond) am linken Unterarm. Das flüchtige Fahrzeug mit Osnabrücker Kennzeichen besitzt keine Aufschrift , die Heckklappe ist im oberen Bereich blau lackiert. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

