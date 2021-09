Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Presseeinladung "Stop Pickpockets" - Taschendiebstahlsprävention im Hauptbahnhof Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Viele Menschen, dichtes Gedränge und Zeitdruck - Umstände, die potentielle Taschendiebe gerade an Bahnhöfen gerne ausnutzen, um Reisenden ihre Wertgegenstände zu entwenden.

Mit Hilfe von sechs bunten Monstern informiert die Bundespolizei im Rahmen einer europaweiten Präventionskampagne über deren Vorgehen und tatbegünstigende Strukturen. Hierfür wird es am kommenden Mittwoch, den 29. September 2021, einen gemeinsamen Informationsstand von Bundespolizei und Deutscher Bahn im Hauptbahnhof Saarbrücken geben. An diesem werden Präventionsbeamtinnen und -beamte der Bundespolizei in der Zeit von 10 bis 14 Uhr verschiedene Tatbegehungsweisen demonstrieren, um Bahnreisende für diese zu sensibilisieren.

Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit, vor Ort Bild-, Ton- und Videoaufnahmen zu fertigen. Entsprechende Genehmigungen liegen vor.

Auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen wird hingewiesen.

