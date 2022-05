Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Trunkenheitsfahrten nach Diskobesuch - Fahranfängerin mit knapp 2 Promille bei erneuter Schwerpunktkontrolle gestoppt

Melle (ots)

In der Nacht zum Sonntag führten Polizisten in Melle erneut Schwerpunktkontrollen im Kontext "Fahrtüchtigkeit" durch. Zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr stoppten die Beamten zahlreiche Fahrzeuge, in sechs Fällen standen die Autofahrer teilweise erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Alle Kontrollierten waren zuvor in einer Großraumdiskothek zu Besuch. Den traurigen Tagehöchstwert von knapp 1,8 Promille erreichte eine 19-jährige Fahranfängerin aus Herford. Zwei weitere Frauen im Alter von 23 und 37 Jahren überschritten ebenfalls die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit, die bei 1,1 Promille liegt. Sie pusteten knapp 1,4 und 1,6 Promille. Aber auch drei Männern untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer erreichte einen Wert von 1,2 Promille, zwei Weitere im Alter von 30 und 32 Jahren hatten einen Wert von etwa 0,7 und 0,6 Promille. Letzterer besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell