Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht vor Trickbetrügern: Aktuell vermehrte Fälle in Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Seit dem Vormittag des 5. Januar werden vermehrt Anrufe von Trickbetrügern in Witten gemeldet. Die übliche Vorgehensweise der Täter ist bekannt: Die Anrufer geben sich als vermeintliche Angehörige aus, die in Schwierigkeiten sind und Geld benötigen.

Seien Sie vorsichtig! Legen Sie sofort auf. Das ist nicht unhöflich!

Tipps Ihrer Polizei, mit denen Sie sich schützen können:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Bewahren Sie Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Zudem appellieren wir an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an. Vor allem ältere Menschen sind das erklärte Ziel dieser Trickbetrüger. Geben Sie unseren Hinweis weiter: Unbedingt auflegen und die Polizei über 110 informieren.

Sie sind Opfer geworden oder haben einen Verdacht? Rufen Sie die 110! Hier finden Sie Beratung & Hilfe: 0234 909-4040 (Fachbereich Kriminalprävention/Opferschutz)

Infos: https://polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell