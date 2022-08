Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern - Personen verletzt

Neuheilenbach (ots)

Am Dienstag, den 09.08.2022 um 13:25 Uhr ereignete sich auf der L33 bei Neuheilenbach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern Die beiden 60-jährigen Fahrzeugführenden befuhren die L33 von Densborn kommend in Richtung Burbach. Als der vorausfahrende Mann beabsichtigte nach links auf die K81 in Richtung Neuheilenbach abzubiegen, erkannt diese die nachfolgende Frau zu spät und touchierte ihn an der linken Fahrzeugseite. Beide Motorräder kamen daraufhin zu Fall. Während der Mann leicht verletzt wurde, verletzte sich die Frau schwerer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Versorgung der Verletzungen waren der Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen samt Notarzt im Einsatz. Darüber hinaus die Feuerwehren aus Neidenbach, Balesfeld und Burbach.

