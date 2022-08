POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 09.08.2022 gegen 08:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Personenkraftwagen mit ausländischer Zulassung die Hauptstraße in Gerolstein. Hier versuchte er hinter einem ordnungsgemäß abgestellten PKW einzuparken. Hierbei touchierte er das abgestellte Fahrzeug an der Seitenwand und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher sah sich den Schaden an und entfernte sich ...

