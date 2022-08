Daun (ots) - Am 10.08.2022 zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Pützborner Straße in Daun durch. Hier wurden neben einigen Verwarnungen wegen Geschwindigkeit auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 34km/h durch einen LKW erfasst. Rückfragen bitte an: ...

mehr