POL-PDWIL: Katze verschwunden

Irrel (ots) - Am Dienstag, den 09.08.2022 gegen 21:00 Uhr, führen Beamte der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Irrel durch. In dem kontrollierten Fahrzeug konnten vier männlichen Personen festgestellt werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer wies Anzeichen einer Drogenbeeinflussung auf und gab an, dass er am Vortag Cannabis geraucht habe. Im Rahmen seiner Personen und Fahrzeugdurchsuchung ...

