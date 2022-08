Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Irrel (ots)

Am Dienstag, den 09.08.2022 gegen 21:00 Uhr, führen Beamte der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Irrel durch. In dem kontrollierten Fahrzeug konnten vier männlichen Personen festgestellt werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer wies Anzeichen einer Drogenbeeinflussung auf und gab an, dass er am Vortag Cannabis geraucht habe. Im Rahmen seiner Personen und Fahrzeugdurchsuchung händigte er zudem eine kleine Menge Cannabis aus. Im übrigen Fahrzeug konnten darüber hinaus diverse Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Da keiner der weiteren Insassen fahrtüchtig war, wurde das Fahrzeug vor Ort abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Des Weiteren wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

