POL-PDWIL: Körperverletzung auf dem Parkplatz

Hallschlag (ots) - In der Zeit von Freitag, den 05.08.2022, auf Montag, den 08.08.2022, wurde in der Ortslage Hallschlag auf einer Baustelle in Steinebrück durch unbekannte Täter eine Kreissäge entwendet. Diese wurde dort von dem geschädigten Bauunternehmen nebst weiteren Maschinen genutzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1700 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer ...

