Bernkastel-Kues (ots) - Am Montag, den 08.08.2022, kam es gegen 12:30 Uhr am Brückenkopf in Bernkastel-Kues, kurz vor der Überquerungshilfe des dortigen Kreisverkehrsplatzes in der Saarallee, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws. Aufgrund der stark voneinander abweichenden Angaben zum Unfallhergang bittet die Polizei Bernkastel-Kues um Hinweise von ...

mehr