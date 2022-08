Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße beim Schwimmbad

Kröv (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen führten Kräfte der PI Bernkastel-Kues und der Bereitschaftspolizei gezielte Verkehrskontrollen in Kröv durch. Im Fokus stand dabei die Überwachung der 50-km/h-Begrenzung in Höhe des Schwimmbads. Die Beschränkung wurde angeordnet, um vor allem Familien und Kindern ein gefahrloseres Überschreiten der B 53 zwischen Parkplatz und Schwimmbad zu ermöglichen. Während der Geschwindigkeitskontrolle fuhren insgesamt 26 Fahrzeugführende zu schnell. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und kostenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Der Schnellste wurde mit 102 km/h gemessen, was nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von mindestens 320 EUR und einen Monat Fahrverbot nach sich ziehen wird. Außerdem wurden 6 Gurtverstöße und eine verbotene Handynutzung am Steuer geahndet.

