POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht - Radfahrer gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (28.07.) ist es gegen 00:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden Radfahrern gekommen. Die beiden Radfahrenden waren auf dem Radweg am Lingener Damm unterwegs. Eine 57-jährige Rheinenserin befuhr diesen in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der gesuchte Radfahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, freihändig auf dem Radweg des Lingener Damms. Es kam zur Kollision. Dabei stürzte die Radfahrerin auf den Radweg und verletzte sich schwer. Der Mann kam nach links vom Radweg ab und fuhr in ein Gebüsch. Er stieg aus dem Gebüsch und setzte seine Fahrt fort, ohne der verletzt am Boden liegenden Frau zu helfen oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Der Mann passierte zwei Zeuginnen des Verkehrsunfalls, querte den Lingener Damm und fuhr in Richtung Römerstraße davon. Der gesuchte Radfahrer war etwa 25 bis 29 Jahre alt, mit blonden, längeren, nach hinten gegelten Haaren und Dreitagebart. Er trug dunkle Kleidung und war mit einem Pedelec unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

