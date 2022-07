Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus

Hörstel (ots)

Am Freitag (29.07.) wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Laugestraße einsteigen. Die Unbekannten hebelten gegen 04.05 Uhr ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Vermutlich hat der Hund der Familie dies mitbekommen und laut gebellt. Einer der Bewohner wollte nachsehen, warum der Hund so laut bellt und stellte dann das offene Fenster fest. Die Täter waren bereits geflüchtet. Entwendet wurde aus dem Haus ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

