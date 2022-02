Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte - Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmittag, den 25.02.2022 um 14:25 Uhr, kam es in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-Jährige aus Mannheim befuhr mit ihrem Fahrrad die Mundenheimer Straße, um dann nach rechts in die Yorckstraße abzubiegen. Hinter ihr fuhr eine 58-Jährige aus Taunusstein mit ihrem PKW. Als die Autofahrerin die Fahrradfahrerin überholen wollte, berührte sie diese leicht mit dem Außenspiegel, sodass die Frau zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt die Frau eine Schürfwunde am Knie. An dem Auto kam es zu leichten Kratzern am rechten Außenspiegel. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt. Die 60-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

