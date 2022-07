Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Kiessäcken

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (27.07.), 19.15 Uhr und Donnerstag (28.07.), 08.45 Uhr in den Außenbereich eines Geschäfts in Schierloh an der Gravenhorster Straße eingestiegen. Das Geschäft befindet sich in Höhe des Stadions in Schierloh. Die Täter zerstörten ein Schloss am Zaun, der um das Freigelände gezogen ist. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie von dort etwa 30 Kiessäcke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

