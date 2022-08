POL-PDWIL: gleich zwei Vermisstensachen konnten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein erfolgreich klären

Daun (ots) - Am 09.08.2022 gegen 16:00 Uhr hatte eine 11-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun ihre schwarze Handtasche im Bereich des Autoscooters an einer Stange aufgehangen, da sie mit dem Fahrgeschäft unterwegs war. Ein bisher unbekannter Täter hatte diese in der Zwischenzeit entwendet. Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, ...

