POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 26.02.2022

1. Einbruchserie Pkw BMW - Nachmeldung/Heusenstamm

Auf Pkw der Marke BMW haben es bislang unbekannte Täter im Laufe der Nacht zum Freitag abgesehen. In zwei Fällen wurden im Leipziger Ring (niedrige Hausnummern) jeweils die hinteren Beifahrerscheiben eingeschlagen. Während die Diebe bei einem BMW 520 das Navigationsgerät ausbauten, montierten sie bei einem BMW X5 das Lenkrad ab. Der Gesamtschaden bei beiden Fahrzeugen wird mit 3500 Euro beziffert. Ebenfalls in der gleichen Nacht wurde ein BMW Am Frankfurter Weg auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Die Diebe bauten hier das Navigationsgerät und vorhandene Multimediageräte aus. Der Schaden hier wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum von Donnerstagabend, 19:00 Uhr, bis Freitagfrüh, 06:30 Uhr, verdächtige Personen oder Beobachtungen, insbesondere im Leipziger Ring und Am Frankfurter Weg, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon: 069-8098-1234 in Verbindung zu setzen.

2. Vorfahrt missachtet - Obertshausen

Am Freitagmorgen, 08:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Querstraße zu einem Unfall, der drei Leichtverletzte, darunter zwei Kinder und einen Gesamtschaden von 22.000 Euro zur Folge hatte. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer aus Obertshausen missachtete die Vorfahrt einer 41-jährigern Mazda-Fahrerin, ebenfalls aus Obertshausen. Der Unfallverursacher und sein 3-jähriges Kind wurden hierbei ebenso leicht verletzt, wie das 5-jährige Kind der Mazda-Fahrerin. Alle drei wurden vorsorglich zwecks weiterer Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Pkw gegen Lkw - BAB 661 / AS Langen Richtung Dreieich

Drei Stunden Vollsperrung der BAB 661 in Fahrtrichtung Norden wegen Unfallaufnahme und anschließender Straßenreinigung waren das Ergebnis eines schadenträchtigen Verkehrsunfalls mit einem Leichtverletzten. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 35-jähriger aus Langen die Kontrolle über seinen Mercedes Benz, kam ins Schleudern und kollidierte mit einer in gleicher Richtung fahrenden Sattelzugmaschine. Die geschätzten 35.000 Euro Schaden am Mercedes bedeuteten auch gleichzeitig einen Totalschaden. Der Schaden am Anhängerheck des Sattelaufliegers wird mit 10.000 Euro angegeben. Der Lkw-Fahrer aus Frankfurt blieb unverletzt.

Offenbach am Main, 26.02.2022, RENKER, PvD

