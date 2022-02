Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall auf der Kreisstraße 173 - Fahrzeug fährt weiter; Wer sah die Kellereinbrecher im "Französischen Viertel"?; Zeugen gesucht: 12-Jähriger von Jugendgruppe beraubt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Einbrecher drangen am Mittwoch in der Pommernstraße in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 12.30 und 16 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür und eine weitere Tür im Inneren auf. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen. Die Diebe stahlen Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Verkehrsschild mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti: Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 15.35 Uhr, an der Kreuzung Gravenbruchring/Sprendlinger Landstraße die Rückseite eines Verkehrsschildes mit weißer Farbe besprüht. Das Graffiti hat eine Größe von etwa ein Meter auf ein Meter. Hinweise werden unter der Rufnummer der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0) erbeten.

3. Unfall auf der Kreisstraße 173 - Fahrzeug fährt weiter - Gemarkung Dietzenbach

(jm) Wer am späten Donnerstagabend auf der Kreisstraße 173 zwischen Dietzenbach und Götzenhain unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter gegen 22 Uhr die Kreisstraße, sogenannte Kreisquerverbindung, aus Dietzenbach kommend in Richtung Dreieich-Götzenhain. Im dortigen Kurvenbereich kam der Fahrer offenbar auf die Gegenfahrbahn. Ein 30 Jahre alter Dietzenbacher musste mit seinem Audi A 8 nach rechts ausweichen und stieß gegen einen Stein neben der Fahrbahn. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst und der 30-Jährige sowie sein Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 23 Jahre alte Beifahrer kam zur Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Wer sah die Kellereinbrecher im "Französischen Viertel"? - Mühlheim

(aa) Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach bearbeiten derzeit ein gutes Dutzend Anzeigen von Kellereinbrüchen (darunter teilweise Versuche) in überwiegend kleineren Mehrfamilienhäusern im "Französischen Viertel". Dort waren Diebe in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße, Bleichstraße, Jean-Monnet-Straße, Saint-Priest-Straße sowie in der Dietesheimer Straße gleich an mehreren Gebäuden zugange. Die Täter hebelten an den Hauseingangstüren. Anschließend stahlen sie aus einigen Kellern Fahrräder und Werkzeug. In der Saint-Priest-Straße stiegen Unbekannte durch eine zertrümmerte Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Domizil (in diesem Fall ermittelt das Einbruchskommissariat: 069 8098-1234). Hier muss noch aufgelistet werden, was die Einbrecher gestohlen haben. Auch das Gartenhäuschen auf dem Grundstück wurde aufgebrochen. Die Polizei hält es für sehr wahrscheinlich, dass Anwohner oder Passanten - darunter vielleicht die zahlreichen Gassi-Gänger - Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer der Polizeistation 06108 6000-0 zu melden.

5. Zeugen gesucht: 12-Jähriger von Jugendgruppe beraubt - Mainflingen

(lei) Ein 12-Jähriger ist am Donnerstagabend von einer Gruppe Jugendlicher in der Zellhäuser Straße körperlich angegangen und beraubt worden. Der Junge war gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining, als er an einer Bushaltestelle gegenüber eines Seniorenheims von etwa sechs bis sieben unwesentlich Älteren (die meisten im Alter von etwa 14 Jahren) angegangen wurde. Einer aus der Gruppe (etwa 1,70 Meter groß, blonde Haare, bekleidet mit Trikot und einer Jogginghose) schubste den Geschädigten zunächst von seinem Fahrrad, schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht und trat ihm gegen die Hüfte. Als er weglaufen wollte, nahm ihm ein anderer (ebenfalls 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schwarze Kleidung mit Kapuze) die Brille weg. Die restlichen Personen (einer hatte schwarze kurze Haare, auffällige Augenringe sowie eine "gebogene Nase" und trug eine schwarze Jacke; ein weiterer führte einen Holzknüppel mit sich) standen daneben und beleidigten das Opfer. Als er um Hilfe rief und ein bis dato noch unbekannter Mann zur Hilfe kam, flüchtete die Gruppe in Richtung Zellhausen. Auch eine Frau in einem Peugeot hatte noch angehalten und war der Gruppe kurz nachgefahren. Der 12-Jährige erlitt durch die Attacke leichte Blessuren im Gesicht. An seinem Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei bittet nun insbesondere die beiden zur Hilfe gekommenen Erwachsenen sowie weitere Zeugen, sich unter der Kripo-Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugenaufruf nach tödlichem Unfall - L 3008 / Schöneck-Kilianstädten

(lei) Nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der Landesstraße 3008 bei Kilianstädten am Donnerstagnachmittag (wir berichteten) sucht die Polizei noch nach weiteren Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 mit der Polizeistation Maintal in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 25.02.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

