Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Klosterstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein Kellerfenster auf, um einzusteigen. Dann durchsuchten sie einige Schränke. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Herten:

Auf der Werner-Heisenberg-Straße wurde am (frühen) Donnerstagabend in ein ehemaliges Zechengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten offenbar zwei Türen auf, um in das Bürogebäude zu kommen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und erbeuteten Geldkassetten. Ein Teil davon wurde geöffnet und geleert im Gebäude wiedergefunden. Die Täter konnten unerkannte flüchten.

Recklinghausen:

Auf der Lippestraße wurde am Donnerstag - zur Tageszeit - in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Goldketten und Bargeld gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111

