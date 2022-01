Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Personen unerlaubt nach Deutschland gebracht - Bundespolizei ermittelt

Neuried/Altenheim (ots)

Der mutmaßliche Schleuser wurde in der Nacht des 05. Januar als Fahrzeugführer durch eine gemeinsame deutsch-französische Streife am Grenzübergang Neuried/Altenheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. In seinem Fahrzeug befanden sich vier ukrainische Staatsangehörige. Die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 28 bis 30 Jahren konnten zur Kontrolle lediglich zeitlich abgelaufene Reisepässe oder zeitlich abgelaufene Aufenthaltstitel vorlegen. Recherchen ergaben zudem, dass die zulässigen Aufenthaltszeiten im Schengenraum bereits überschritten waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlichen Geschleusten, ebenso wie der mutmaßliche Schleuser unter Setzung einer Ausreisefrist von der Dienststelle entlassen.

