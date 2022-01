Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag einen falschen belgischen Ausweis sichergestellt. Mit diesem wies sich ein 33-jähriger Kameruner aus, der mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg in Kehl ankam. Er gab gegenüber den Beamten an, in Frankreich einen Freund besucht zu haben. Da er aus seinem Status als in Deutschland gemeldeter Asylbewerber keine Reiserechte ableiten kann, hatte er sich kurzerhand den falschen belgischen Ausweis besorgt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

