Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub mit Schusswaffe in Bottrop auf einen Supermarkt

Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 27. August 2022 kam es gegen 21:04 Uhr zu einem Raub auf einen Supermarkt in Bottrop auf der Prosperstraße. Das Geschäft hatte kurz zuvor geschlossen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat am Hinterausgang des Supermarktes geklopft, daraufhin wurde ihm von innen durch einen Mitarbeiter die Tür geöffnet. Der Tatverdächtige bedrohte den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe und verlangte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Ihm wurde das Geld übergeben, er steckte es in ein mitgebrachtes Päckchen und flüchtete anschließend zu Fuß über die Prosperstraße in Richtung Kaulbachstraße. Hier wurde er nach Zeugenangaben unvermittelt von zwei bislang ebenfalls unbekannten Männern auf der Straße geschlagen und getreten. Dabei fiel das geraubte Geld zu Boden und wurde von den beiden hinzugekommenen Männern an sich genommen. Alle Beteiligten entfernten sich anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Beschreibung des Tatverdächtigen des Raubes: männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, dunkle Haare, schlank. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kaupuzenpullover, heller Jeanshose und hellen Schuhen. Er hatte bei der Tatausführung eine OP-Maske über Mund und Nase gezogen. Die beiden anderen Männer können nicht beschrieben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell