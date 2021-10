Polizei Dortmund

POL-DO: Im Einsatz gegen die Straßenkriminalität: Polizei stellt Bargeld, Drogen und Potenzmittel sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1100

Die Schwerpunkteinsätze der Dortmunder Polizei sind immer wieder geeignet, um den illegalen Handel mit Drogen und anderen Substanzen zu unterbinden und mit Straftaten erworbenes Geld einzuziehen. Das zeigten auch zwei Einsätze am Donnerstag und Freitag (14./15.10.2021) in der Innenstadt.

Ein Einsatz auf der Kampstraße führte am Donnerstag zur Festnahme eines Mannes, dem die Polizei bereits einen Tag zuvor das Bargeld abnahm. Der Verdacht: Das Geld stammt aus dem Verkauf von Drogen. Die richtigen Konsequezen zog der 49-jährige Dortmunder daraus nicht: Bei der Durchsuchung am Donnerstag entdeckten Polizisten 2120 Euro Bargeld und 98 mit Marihuana gefüllte Tüten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wiederholt gegen den Mann.

Bei einer Kontrolle auf der Brunnenstraße konnte ein Autofahrer am Freitag die Herkunft der vielen 50-Euro-Scheine in seinem Pkw nicht schlüssig erklären. Wem die insgesamt 3000 Euro gehörten und wie sie erworben wurden, blieb unklar. Schließlich gab der Fahrer, der viel Geld, aber keine Fahrerlaubnis bei sich hatte, noch die Personalien seines Bruders an. Die Polizei stellte das Geld des 40-Jährigen aus Hagen sicher.

Und weiter geht's: Auf der Münsterstraße flüchteten mehrere Personen in einen Kiosk, als sie einen herannahenden Streifenwagen entdeckten. Die Polizisten kontrollierten die Männer und entdeckten dabei ein gestohlenes Smartphone und 150 Packungen mit Drogen. Ein eher ungewöhnlicher Fund bei den Männern in dem Kiosk: Potenzmittel. Auch in diesem Fall leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Der nächste Schwerpunkteinsatz kommt bestimmt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell