Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Pkw

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am 31.12.2021 um 04:06 Uhr wurde der Feuerwehr und er Polizei der Brand eines geparkten Pkw in Arnsberg-Hüsten, Eichendorffstraße, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei neben dem Fahrzeug geparkte Pkw ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Schadenssumme des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Der ausgebrannte Pkw wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. 31.12 Stra.

