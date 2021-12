Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Arnsberg (ots)

In den letzten Tagen wurden in den Straßen Ruhrstraße, Neuer Schulweg und Alter Soestweg Gebäude mit Graffiti beschmiert. Betroffen war ein Museum und zwei Schulen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell