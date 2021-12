Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchtes Tötungsdelikt

Meschede (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Bahnhof in Meschede hat die Polizei in Dortmund die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Dortmund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5109577

