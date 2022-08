Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Wittener Straße wurde am Samstagabend in eine Wohnung eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die unbekannten Täter auf ein Garagendach und gingen von dort auf den Balkon der Erdgeschosswohnung. Anschließend hebelten sie die Tür auf und durchwühlten die Wohnung. Gestohlen wurden Bargeld und eine Kamera.

Dorsten:

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurde auf der Hauptstraße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten offenbar eine gekippte Terrassentür, um in die Wohnung zu kommen. Gestohlen wurde eine Geldkassette mit Schmuck.

Auf der Recklinghäuser Straße wurde am Samstagabend ein Handy aus einer Wohnung gestohlen. Der oder die unbekannten Täter nutzten vermutlich eine unverschlossene Balkontür, um in die Wohnung zu kommen. Der Diebstahl passierte zischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Gladbeck:

Auf der Straße Bramsfeld wurde am Freitag - zwischen dem Vormittag und dem Mittag - in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und nahmen Goldschmuck mit.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Straße Grüner Weg wurde - vermutlich in der Nacht auf Samstag - ein (dunkel-)blauer VW Tiguan mit RE-Kennzeichen gestohlen. Die Fahrzeughalterin hatte in der Nacht auf Samstag, gegen 1.15 Uhr, zwar Motorengeräusche gehört, aber da noch an keinen Diebstahl des Autos gedacht. Am Sonntagnachmittag änderte sich das, nachdem klar war, dass keiner ihrer Verwandten mit dem Auto unterwegs war. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Heidestraße sind unbekannte Täter in eine Hochparterre-Wohnung eingebrochen. Wie die Täter genau hereingekommen sind, muss noch geklärt werden. Die gesamte Wohnung wurde durchwühlt. Die Täter erbeuteten einen Tresor und flüchteten unerkannt. Der Einbruch passierte zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmittag.

Waltrop:

Auf der Taeglichsbeckstraße wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen und Schmuck gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür in der ersten Etage auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Der Einbruch passierte zwischen 18.15 Uhr und 22.45 Uhr am Samstag. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell