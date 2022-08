Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Auf der Castroper Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein grauer Audi A6 beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und weist nun Kratzer über die komplette Fahrerseite auf. Aufgrund der Spurenlage, ist es wahrscheinlich, dass ein Zweirad den Schaden verursacht hat. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Haltern am See

Sonntagabend, zwischen 20.15 und 21.20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Hullerner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Renault Clio weist eine Beschädigung rechtsseitig am Heck und an der Stoßstange auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Recklinghausen

Auf einem Parkplatz an der Große-Perdekamp-Straße wurde am Montag eine graue Mercedes B-Klasse angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfall muss zwischen 11.30 und 12 Uhr passiert sein. Der Verursacher ist von der Örtlichkeit geflüchtet ohne Schadensregulierende Maßnahme einzuleiten. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell