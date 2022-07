Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Unbekannte stehlen Kunst aus Lübecker Galerie

Lübeck (ots)

Sowohl am vergangenen Mittwoch (29.06.) als auch am Freitag (01.07.) entwendeten Unbekannte Acrylbilder einer Galerie in der Hüxstraße. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Das 1. Polizeirevier sucht zur Aufklärung des Tatgeschehens nach Zeugen.

Sowohl am Mittwoch als auch am Freitag ist es jeweils in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Diebstahl von Bildern und Fotokarten gekommen, die vor einer Galerie in der unteren Hüxstraße ausgestellt waren. Die 18 handgemalten, gerahmten Acrylbilder zeigen abstrakte Kunst in Postkartengröße und sind durch die Künstlerin mit der Signatur "FK" versehen worden. Außerdem wurden fünf Fotokarten mit lübschen Ansichten aus dem Aufsteller gestohlen.

Neben dem materiellen Schaden entstand der 54-jährigen Galeristin ein großer ideeller Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet Zeugen, die sich zur Mittagszeit des 29. Juni oder 1. Juli in der unteren Hüxstraße aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Kontakt zum 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.Prev01@polizei.landsh.de aufzunehmen.

