POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus

Geldbörse entwendet

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagmittag (12. Juni 2022) vermutlich durch ein Badezimmerfenster in "Kippstellung" in ein Wohnhaus auf dem Ottersring eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldbörse und flüchteten. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

