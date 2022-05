Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Weidezaungerät gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.05.2022 20:00 Uhr bis 30.05.2022 10:00 Uhr, wurde aus einem Grundstück auf einem Feld in der verlängerten Lambsheimer Straße in Ellerstadt, ein Weidezaungerät entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf das von einem Weidezaun umzäunte Gelände und entwendeten das ca. 70 Kg schwere Geräte, bei dem es sich um eine Kombination aus einer Art Generator mit Solarpanel, Powerbank, W-Lan Router und Autobatterie handelte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

