Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel/ Zarnekau

Mercedes Cabriolet flüchtet nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (05.07.) kollidierte ein Mercedes Cabriolet während des Abbiegens mit dem Anhänger eines vorausfahrenden Fahrzeuggespanns im Einmündungsbereich der Straßen Zarnekauer Siedlung und Hohe Wehde (Kreisstraße 61). Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich die Mercedes-Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeistation in Süsel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem Mercedes Sprinter und Anhänger die Gemeindestraße von Zarnekau in Richtung der Kreisstraße 61 (Hohe Wehde). Unmittelbar hinter dem Fahrzeuggespann war ein weißes Mercedes Cabriolet aus dem Kreis Plön unterwegs, das durch seine Fahrweise und anhaltend dichtes Auffahren auffiel. Kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße 61 musste der Ostholsteiner abbremsen, um den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr passieren zu lassen und beabsichtigte anschließend, nach links in Fahrtrichtung Bujendorf abzubiegen. Während des Abbiegevorganges fuhr das nachfolgende Cabriolet auf das Fahrzeuggespann auf und stieß mit dem Anhänger zusammen. Anstelle anzuhalten, wurde die Fahrt unbeirrt und mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Röbel fortgesetzt.

Sowohl an dem Anhänger als auch an dem Mercedes Cabriolet entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei, konnte das Cabriolet, das an der linken Fahrzeugfront eingedellt sein dürfte, nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizeistation Süsel ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Nötigung und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem weißen Mercedes Cabriolet der C-Klasse mit schwarzem Verdeck aus dem Kreis Plön geben oder Angaben zu der zwischen 30 und 50 Jahre alten Fahrzeugführerin mit dunklen, schulterlangen Haaren machen? Hinweise sind unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per E-Mail an suesel.pst@polizei.landsh.de erwünscht.

