Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten schwarzen Mercedes B 180. Das Auto stand am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 21:50 Uhr an der Poststraße. Der Verursacher entfernter sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Marl

In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Opel Astra an der Johannes-Brahms-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen VW Up auf dem Parkdeck am Berliner Platz. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Beschädigt ist der Frontbereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

