POL-RE: Herten: Seniorin an Haustür beklaut - Stadtplantrick

Recklinghausen (ots)

Als eine Hertenerin gegen 15 Uhr zu ihrer Wohnung an der Ewaldstraße zurückkehrte, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er fragte sie nach dem Weg und hantierte mit einem Stadtplan herum. Die Frau konnte ihm jedoch nicht helfen. Als er dann noch fragte, ob er ihre Einkäufe die Treppe hinauf tragen solle, verwies sie ihn des Hauses. Er verließ daraufhin den Hausflur. Die Frau bemerkte sofort, dass sie beklaut wurde. In ihrem Korb am Rollator lag ihre aufgeklappte Geldbörse, die sich zuvor in ihrer Handtasche befunden hatte. Die Handtasche trug sie eigentlich verschlossen über der Schulter. Die Hertenerin eilte sofort hinaus und sah den Unbekannten noch in einen Bus steigen, erreichte ihn aber nicht mehr rechtzeitig.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

35 - 40 Jahre alt, etwa 1,65m groß, kräftige Statur, dunkles Haar, beige Shorts, dunkles buntes Kurzarmhemd, Brille, unbekannter Akzent, sehr gepflegte Erscheinung.

Die Dame suchte heute Morgen die auf und erstattete eine Strafanzeige.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 0800 2361 111).

Tipps der Polizei:

Taschendiebe arbeiten gerne mit Tricks. So auch in diesem Fall. Nach dem Weg zu fragen und unterhalb des ausgebreiteten Plans in die Taschen der Leute der greifen, um an Geld oder andere Wertsachen zu gelangen, ist nur ein Beispiel.

Den Mann des Hauses zu verweisen und auch nicht auf das Angebot, ihre Taschen nach oben tragen zu dürfen, einzugehen und ihn des Hauses zu verweisen, waren die ersten richtigen Schritte. Ebenso hat die Frau ihre Geldbörse in einer verschlossenen Handtatsche am Körper getragen. Leider zeigt der Vorfall aber auch, wie schnell und unbemerkt geschickte Taschendiebe agieren können.

Weitere Hinweise zum Thema Taschendiebstahl und wie Sie es den Dieben so schwer wie möglich machen, finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9830 https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

