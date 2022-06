Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geklauter Roller von Feuerwehr gelöscht

Recklinghausen (ots)

In einem Biotop an der Lucia-Grewe-Straße löschte die Feuerwehr am heutigen Morgen (05.30 Uhr) einen brennenden Roller. Die Feuerwehr informierte auch die Polizei. Aufgrund des Kennzeichens kamen die Kollegen auf die 38-jährige Halterin aus Recklinghausen. Zuletzt stand der Roller um 18 Uhr auf einem Parkstreifen an der Maybachstraße. Entwendet wurde er von unbekannten Tätern in der Zeit von Mittwochabend bis heute Morgen. Der genaue Brandort ist ein Graben an einem Schotterweg. Dieser liegt rechtsseitig des Sportplatzes an der Lucia-Grewe-Straße. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweis zu möglichen Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell