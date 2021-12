Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Pkw-Brände in Bochum

Bochum (ots)

In der Nacht des 9. Dezember kam es in Bochum zu zwei Pkw-Bränden. Gegen 2.50 Uhr brannte an der Katharinastraße ein Pkw mit Elektroantrieb.

Kurze Zeit später, gegen kurz nach 3 Uhr, wurde an der Schmidtstraße ebenfalls ein brennender Pkw gemeldet. Dieser Pkw war in örtlicher Nähe der dortigen Moschee abgestellt.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten beide Brände gelöscht werden. Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkten Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen im Bereich der Maximilian-Kolbe-Straße. Eine nähere Beschreibung der Unbekannten liegt noch nicht vor.

Im Rahmen der sofortigen intensiven Ermittlungen wird derzeit geprüft, ob ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den beiden Fahrzeugbränden besteht.

Auch ein möglicher politischer Hintergrund wird geprüft.

Eine eingerichtete Ermittlungsgruppe hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell