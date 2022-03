Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung in Parkanlage

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 27. März (Sonntag) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 06.15 Uhr zu einem Brand an der Boos-Fremery-Straße gerufen. Kurz vorher beobachtete ein Zeuge eine männliche unbekannte Person mit einem Kanister. Der Unbekannte entzündete in einer Parkanlage, die an die Wurm und an das Freibad angrenzt, ein Starkstromkabel. Der Brandstifter konnte lediglich als zirka 180 Zentimeter groß und etwa 85 Kilogramm schwer beschrieben werden. Das Feuer wurde durch die Oberbrucher Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat Beobachtungen im Bereich der Parkanlage gemacht? Wem ist die verdächtige Person mit einem Benzinkanister aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden, auch über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell