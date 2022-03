Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ein Verletzter nach Abbiegeunfall

Zülpich-Juntersdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (7.50 Uhr) befuhr ein 33-Jähriger aus Alflen die Astreastraße Richtung Embken. Nach seinen Angaben wollte er nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Dazu holte er weit nach links aus, um dann gerade in diesen Feldweg einzufahren. Das weitere Ausscheren nach links bewertete offenbar ein ihm folgender 44-jähriger Autofahrer aus Nettersheim als Abbiegevorgang. Er wollte somit rechts am Fahrzeug des 33-Jährigen vorbeifahren. Dieser bog jedoch zeitgleich nach rechts ab und kollidierte mit dem Fahrzeug des Nettersheimers. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 46-jährige Beifahrer des 33-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

