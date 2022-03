POL-EU: Unfallbeteiligter ohne Führerschein unterwegs

Euskirchen (ots) - Einen Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug an der Georgstraße. Der Nutzer des Fahrzeuges stellte den Transporter am Rosenmontag (18 Uhr) dort ab und bemerkte am Dienstagmorgen den Aufbruch seines Fahrzeuges. Die Diebe hatten die Heckklappe des Transporters eingeschlagen und mehrere hochwertige Baumschienen von der Ladefläche gestohlen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

