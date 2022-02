Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Über Kreisverkehr gegen Hauswand und Zaun gefahren

Euskirchen (ots)

Ein Slowake (23), der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, nahm sich am in der Nacht zu Sonntag (3.55 Uhr) den Fahrzeugschlüssel eines slowakischen Firmenfahrzeuges. Der Mann fuhr dann deutlich alkoholisiert (über 2 Promille) zunächst den Spiegel an einem geparkten Pkw in ab und anschließend über einen Kreisverkehr (Gerber Straße/Kommerner Straße) gegen einen Zaun und eine Hauswand. Zeugen riefen die Polizei. Dem Slowaken wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

