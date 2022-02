Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fünf Verletzte nach Zusammenstoß

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Ein 26-Jähriger aus Mechernich wollte am Samstagabend (20 Uhr) die Kreuzung aus Richtung Münstereifeler Straße in Richtung Stotzheim überqueren. Er hat beim Warten an der Kreuzung durch Rotlicht zwei Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes mit Blaulicht wahrgenommen und wollte diese durchfahren lassen. Vermutlich hat er zu spät erkannt, dass diese rechts in Richtung Bad Münstereifel abbiegen wollten und nahm vermutlich zugleich den Grünpfeil der Ampelanlage wahr. Um freie Bahn zu schaffen, ist der Mechernicher über die Haltelinie gefahren. Als er gesehen hat, dass die Rettungsdienst-Fahrzeuge in die Kreuzung einfuhren, ist er auch gefahren, obwohl er noch ein Rotlicht angezeigt bekam. Anschließend kam es zum Zusammenprall mit dem vollbesetzten Pkw einer 30-jährigen Mechernicherin, die aus Richtung Bad Münstereifel kam. Insgesamt verletzten sich fünf Personen.

