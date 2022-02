Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte hebelten Fenster auf

Euskirchen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es in der Zeit von 17 Uhr bis 07.30 Uhr zu einem Einbruch in einer Heizungsfirma auf der Rüdesheimer Straße in Euskirchen. Unbekannte hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurde eine mittlere vierstellige Bargeldsumme und ein Akkuschrauber entwendet. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell